Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський назвав країни, які опиняться під загрозою

Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін прагне змінити кордони в Європі та переглянути чинну систему безпеки на континенті. Серед країн, які перебувають під загрозою президент назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину та держави Балтії.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Як Путін хоче змінити кордони Європи?

За словами глави держави, американська сторона порушувала питання створення нової структури безпеки після завершення війни. Йдеться про можливі зміни в безпековій архітектурі світу, зокрема Європи.

Зеленський вважає таку дискусію небезпечною, адже Кремль може використати її для просування власних вимог і перегляду розташування сил НАТО на континенті.

Занепокоєння президента посилили заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо кордонів.

Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі,

– заявив Зеленський.

Подібні ініціативи можуть спричинити нові війни або загострення вже наявних конфліктів. За його словами, він обговорював ці ризики з представниками країн Північної Європи та іншими європейськими партнерами.

Зеленський припустив, що під час обговорення нової архітектури безпеки Путін може порушити питання Фінляндії та Швеції. Також російський лідер може вимагати перегляду присутності американських військових у країнах Балтії та зачепити питання Угорщини.

Думаю, Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію. Впевнений, буде піднімати питання про Угорщину і присутність американців в країнах Балтії,

– сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що рішення щодо майбутньої безпеки Європи не можуть ухвалюватися за участю лише окремих держав. Якщо США справді планують обговорювати цю тему з Росією, до процесу мають бути залучені всі європейські країни, які входять до НАТО.

Водночас президент вважає, що такі переговори можна проводити лише після завершення війни проти України. Він застеріг від ситуації, коли майбутню безпекову архітектуру Європи обговорюватимуть раніше, ніж припинення бойових дій та надання Україні гарантій захисту.

Нагадаємо, російська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі висунула вимоги щодо скорочення військової присутності НАТО в Європі та припинення західної допомоги Україні.

Зокрема, Москва хоче, щоб Альянс відмовився від подальшого розширення та припинив військову діяльність в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі й у Центральній Азії. Також Кремль вимагає вивести іноземні війська та військові бази з усіх країн, які вступили до НАТО після 1997 року, що суттєво скоротило б присутність Альянсу в Польщі та країнах Балтії.

Окремо Росія наполягає, щоб Франція та Велика Британія відмовилися від можливості застосовувати ядерну зброю для захисту інших членів НАТО. Крім того, Москва вимагає негайно припинити постачання Україні західного озброєння та військової техніки. Натомість Кремль нібито готовий погодитися на вступ України до Євросоюзу, але за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці об'єднання.

Такі вимоги нагадують ультиматуми, які Росія висувала наприкінці 2021 року, однак речник Кремля Дмитро Пєсков заперечував, що Москва висувала подібні умови.