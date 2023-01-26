Хворий і це підтверджено, – Скібіцький про стан здоров'я Путіна

26 січня 2023, 19:27
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Президент Росії Владімір Путін поки з'являється в ефірах та на різних заходах. Проте підтверджено, що він хворіє.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.

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Путін хворіє

Скібіцький розповів, що Путін хворіє. Це вже підтверджено.

Поки що з'являється в ефірах, на люди виходить. Але здоров'я складне. Двійників застосовують. Навіть з його зовнішнього вигляду видно, що проходить якась стадія загострення, а потім його трошечки приводять до ладу і він знову з'являється,
– пояснив генерал-майор.

За його словами, важливо розуміти, що ті процеси, які почалися та тривають в Росії, свідчать про те, що там є люди, які реально хочуть зміни влади.

"Наскільки це буде швидко, залежить від наших успіхів", – зауважив Скібіцький.

Він уточнив, що мовиться саме про оточення Путіна – людей, які мають у Росії владу.

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Зеленський сумнівається, чи живий Путін

  • Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не планує вести переговори з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Причиною є те, що Росія зруйнувала українські міста та вбила чимало людей, з яких багато були закатованими.
  • Ба більше, Зеленський каже, що він не впевнений, що той президент країни-агресорки, який іноді публічно з'являється, є дійсно Путіним. Тому український лідер сумнівається, що той живий і справді приймає рішення.
  • Глава держави не розуміє, з ким вести мирні перемовини. Також Зеленський поскаржився на відсутність поваги з боку Росії.
  • Він сподівається на те, що коли країна-терористка відведе війська на свою територію, росіяни визнають свої великі помилки й у Москві буде новий уряд.

Автор: Ольга Котів