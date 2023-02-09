Це впливає на працездатність: в українській розвідці прокоментували стан здоров'я Путіна

У мережі все частіше обговорюють, що російський диктатор важкохворий. Це підтверджують і в українській розвідці.

Онкологія впливає на працездатність Путіна. Про це в ефірі національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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Юсов наголосив, що Путін давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство. Зокрема, якщо говорити про психоемоційний стан, то на цю тему вже є дуже багато досліджень, як і закритих, так і цілком відкритих.

Якщо говорити про фізичний стан, так є інформація про важкі хвороби, в тому числі онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на його інтенсивність роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях, і власне звідси історія про двійників,

– зазначив представник ГУР.

Та додав, що аби підтримувати якусь видимість роботи і того, що Путін ще на щось спроможний, можливо, використовують якихось "біороботів", які і виконують цю функцію.

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