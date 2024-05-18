Що мав на увазі Путін, коли казав, що не планує напад на Харків

Путін заявив, що Росія не має планів щодо захоплення Харкова. За три дні до вторгнення він та його "сумний кінь" стверджували, що планів нападу на Україну Росія не має.

Лише гонг між раундами

Тому, якщо російський президент Владімір Путіна каже, що він не має плану захоплення Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, чи Одеси з Миколаєвом – то це зовсім не означає, що таких планів немає.

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Це в нього немає можливості. Поки що немає. Але щойно він зрозуміє, що така можливість існує, як плани негайно виникнуть. Той, хто вірить росіянам, явно не в ладах зі здоровим глуздом.

Навіть якщо у найближчий рік між Україною та Росією буде підписане припинення вогню та встановиться більш-менш тривале перемир'я, це означатиме лише одне – пролунав гонг між раундами.

Росіяни неодмінно спробують знову. Прийдуть – і знову вбиватимуть, розповідаючи про боротьбу з "нацизмом", "споконвіку російські території" та "історичну справедливість". Неважливо, що вони будуть говорити, щоб виправдати руйнування та вбивства. Вони завжди брешуть і вбивають. Вбивають і брешуть.

Ворог біля кордону буде завжди

Є білкова форма життя, імовірно, може існувати кремнієва або життя на основі якого-небудь металевого з'єднання. А є життя на основі заподіяння зла навколишнім – і ця форма життя розвинулася поряд з нами, у нас із нею тисячі кілометрів загального кордону.

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Можливо, я надто песимістичний, але, як мені здається, справа тут не в лідері, а саме у формі існування особливої російської матерії, що видавлює з себе все розумне, гуманне, сумлінне, що помилково народжується на тій території.

Ніщо хороше просто не може вижити в російському отруйному середовищі. Воно або біжить геть, або згоряє, розкладається, зникає. Не варто шукати порятунку від глибинних нахилів мільйонів у смерті одного, хоч і особливо огидного диктатора.

Не варто шукати причину в тому, що є результатом еволюції влади, уявлень про порядність, справедливість тощо. Осика не вродить апельсини. Сотні років негативної селекції не дадуть у результаті нічого гідного. А після відходу одного негідного, російська еволюція обов'язково заповнить порожнечу ще більшою нікчемністю.

Поруч із нами завжди буде ворог. Сильний, підступний, жорстокий та брехливий. З цим треба звикати жити.