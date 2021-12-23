Путін заявив, що Зеленський "потрапив під вплив нациків"

Очільник Кремля Володимир Путін під час пресконференції 23 грудня згадав Президента України Володимира Зеленського. За його словами, український глава держави нібито "потрапив під вплив нациків".

За словами Володимира Путіна, президент України буцімто "потрапив під вплив" ще після коли прийшов до влади після перемоги на виборах у 2019 році.

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Що казав Путін

Очільник Кремля звинуватив Володимира Зеленського, що він нібито не прагне відновлення миру на окупованих територіях України. Причиною цього, за його словами, є нібито "вплив нациків".

Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир,

– заявив Путін.

Інші заяви Путіна на пресконференції

Під час пресконференції 23 грудня президент Росії Володимир Путін відзначився низкою цинічних заяв щодо України. Зокрема, очільник Кремля "засумував" за часами, коли при владі в Україні були експрезидент-втікач Віктор Янукович і його соратники.

Путін також не оминув можливості вкотре назвати Революцію Гідності "державним переворотом", а окупацію Криму – "допомогою кримчанам".

Також очільник Кремля заявив, що нібито частина "російських етнічних територій" після розпаду СРСР залишилися в складі України.

Водночас на фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України російський президент намагався звинуватити Київ у нібито підготовці "третьої операції на Донбасі". Крім того, буцімто НАТО і США загрожують Росії.

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Очільник Кремля не вперше робить дивні заяви щодо України чи української влади. Загалом російська пропаганда намагається спротворити образ нашої держави та українців загалом. Серед інструментів пропаганди є створення образу міфічних "нациків". Володимир Путін, який неодноразово повторює ці заяви, всяко намагається принизити нас та нашу країну.