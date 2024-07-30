Путін буде одноосібно керувати всім інформаційним простором в Росії, – ISW

Комітет Держдуми Росії затвердив поправки до закону "Про зв'язок". Це дозволяють Владіміру Путіну контролювати інформаційний простір і вводити обмеження на доступ до інформації.

Нові правила також надають Роскомнагляду права на видалення "забороненого" контенту. Додатково, Росія запроваджує "Кодекс мігрантів", який вимагає інтеграції мігрантів в культурні та поведінкові норми країни.

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Які нові права може отримати Путін

Комітет Держдуми Росії з інформаційної політики 29 липня затвердив поправки до закону "Про зв'язок", які надають Путіну право вводити обмеження на доступ до інформації.

Нововведення дозволяють диктатору обмежувати інформаційний простір "з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави".

Аналітики зазначають, що у разі введення цих поправок у дію, Путін "стане прямим арбітром того, яка поведінка та ідеали дозволені чи заборонені в російському інформаційному просторі".

Що відомо про "кодекс мігрантів"

Також Росія починає пов'язувати свої зусилля з придушення інформаційного простору зі спробами контролювати поведінку мігрантів.

Голова ЛДПР Леонід Слуцький 29 липня запропонував запровадити "Кодекс мігрантів", який зобов'язує мігрантів інтегруватися в культурні, мовні, правові та поведінкові норми країни.

Схвалений комітетом раніше законопроєкт, який вимагає деанонімізації каналів соціальних медіа з понад 10 000 підписників містить положення, що обмежує мігрантів у купівлі понад 10 SIM-карт на одну особу.

Для чого Путіну такі зміни

В Інституті вивчення війни вважають, що ці зміни спрямовані на задоволення ультранаціоналістичних спільнот, які підтримали повстання Євгєнія Прігожина.

Також в такий спосіб сприятиме Міністерству оборони Росії в примусі мігрантів до військової служби.

Втім, аналітики вважать, що боротьба з ісламським екстремізмом не є основною метою цих нововведень.