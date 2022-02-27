Путін кинув їх на вірну смерть: відео з російськими полоненими
Джерело:Військове телебачення України
У мережі оприлюднили відео з полоненими російськими військовими. Окупанти зізнаються: знали, що в Україну їх відправили як "гарматне м'ясо".
Один полонений обурюється, як хлопець, який служив півтора місяця, може "щось знати" і йти воювати.
До речі Підтвердили, що заходили на розвідку: з'явилося відео допиту полонених російських розвідників
Росіян кинули
Керівництво російських військових їх просто кинуло.
Росіяни кажуть, що, коли наші бійці їх перемагали, ті почали просити допомоги у своїх командирів. Виявилось, що вони вже кілька годин як втекли.
Окупанти бояться
На Сумщині російських солдатів брали в полон і військові, і звичайні мирні жителі.
Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький розповідав, що полонені абсолютно не розуміли, куди йдуть. Вони боялись. Окупанти одразу зупиняються, коли українська армія дає їм бій.