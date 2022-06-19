Путін, краще не зв'язуйся, – командувач ВПС Німеччини застеріг диктатора від нападу на НАТО

У Німеччині застерегли російського диктатора Володимира Путіна від нападу на НАТО. Лідера Росії попередили, що країни НАТО до 2030 року наростять повітряну потужність.

Росія втратить контроль у Балтійському морі

З відповідною заявою виступив командувач ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц. Він закликав Путіна "не зв'язуватися з нами", оскільки Захід озброїться.

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Інго Герхарц звернув увагу на присутність військ НАТО в Балтійському морі.

До 2030 року у європейців буде 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря,

– заявив генерал-лейтенант ВПС Німеччини.

Також він наголосив на тому, що є американські літаки. Окрім того, Інго Герхарц згадав, що Альянс отримає підсилення, коли до НАТО приєднаються Швеція і Фінляндія. Це може статися вже наприкінці червня на саміті НАТО у Мадриді.

Путін, для якого однією з причин вторгнення в Україну начебто було розширення НАТО, фактично втратить контроль у Балтійському морі. НАТО наростить свою присутність у Балтійському морі саме завдяки вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії.

Додамо, що Інго Герхарц заявляв, що військово-політичному керівництву країн-членів також НАТО потрібно бути готовим застосувати ядерну зброю в разі надзвичайної загрози безпеці.

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Країна НАТО може закрити небо над Україною

Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по Львівській області поблизу кордонів Польщі, яка є членом НАТО. Нещодавно екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що Польща може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями України.

При цьому слід нагадати, що Україна від початку війни просила НАТО закрити повітряний простір. Однак в Альянсі Україні категорично відмовили, оскільки побоювалися прямого конфлікту з Росією.

При цьому в Росії неодноразово лунали погрози на адресу Заходу, якщо Україні будуть надані літаки та важке озброєння. Москва цинічно звинувачує США та інші країни Європи в ескалації конфлікту.

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