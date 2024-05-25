Нелегітимно "обрані" Путін і Лукашенко заявили, що легітимність Зеленського закінчилась

Кремлівський диктатор Владімір Путін і самопроголошений глава Білорусі Алєксандр Лукашенко зробили нову заяву щодо українського лідера Володимира Зеленського. Вони заявили, що не визнають легітимність президента Зеленського.

Такі заяви пролунали на пресконференції в Мінську. Деталі про висловлювання двох "лідерів" Росії і Білорусі, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Заговорили про "юридичну чистоту"

Російський лідер Володимир Путін вважає, що повноваження президента України Володимира Зеленського закінчилися. Про це він заявив 24 травня в Мінську, де перебуває з візитом, передають російські ЗМІ.

Путін "порадив" звернутися до конституції України, щоб відповісти на питання щодо легітимності Зеленського.

"З ким вести переговори – це питання не пусте, я з вами згоден. Звичайно, ми усвідомлюємо те, що легітимність чинного глави держави (України – 24 Канал) закінчилася...Ми маємо бути повністю впевнені в тому, що ми маємо справу з легітимною владою", – заявив він. Кремлівський диктатор додав, що "це питання до української політичної та правової системи".

Лукашенко як завжди в своєму стилі підтримав слова Путіна. Він, відповідаючи на запитання про легітимність Володимира Зеленського, сказав так: "Юридичної чистоти тут немає та бути не може".

В Інституті вивчення війни вже проаналізували ситуацію.

Путін прямо відкинув легітимність президента України Володимира Зеленського як президента 24 травня, що стало останньою в серії спроб позбавити Зеленського повноважень брати участь або відмовитися від переговорів з Росією та підірвати довіру українців до Зеленського,

– йдеться в повідомленні.

Так, Путін під час пресконференції з Лукашенком у Мінську 24 травня заявив, що Росія готова вести переговори з Україною, але що "легітимність нинішнього глави України закінчилася", маючи на увазі російську інформаційну операцію неправдиво стверджуючи, що Зеленський більше не є легітимним президентом України після закінчення терміну його повноважень 20 травня.

За словами кремлівського диктатора, український парламент і Конституційний суд мають вивчити українську конституцію, щоб визначити законність перебування чиновників на посадах після закінчення встановленого терміну, що сам Путін описав, як внутрішню українську справу (щодо якої він, тим не менше, вирішив висловити думку).

В Інституті вивчення війни заявили, що посилання Путіна на українську конституцію, водночас явно заперечуючи легітимність Зеленського, є дивним, оскільки українська конституція прямо дозволяє чинному президенту відкладати вибори та залишатися на посаді після закінчення свого терміну під час воєнного стану.

"Рішення Зеленського про перенесення виборів на березень 2024 року повністю відповідає Конституції України. Хоча Путіну, здається, бракує розуміння українського законодавства, його заяви сприяють ширшій російській інформаційній операції, яка має на меті принизити довіру українців до Зеленського, зображуючи його як єдину перешкоду досягненню миру в Україні шляхом переговорів, – зазначили в ISW.

Там заявили, що Кремль намагається розпалити внутрішні заворушення в Україні, зосереджені навколо недовіри українському уряду Зеленського. Також в ISW підкреслили, що ГУР МО 27 лютого попередило, що Росія проводить інформаційну операцію під назвою "Майдан 3", яка використовує численні риторичні лінії для підриву внутрішньої довіри та міжнародної підтримки українського уряду, підриву легітимності Зеленського, сіяння паніки та розпалювання конфлікту.

Там привели до прикладу слова Кирила Буданова від 27 квітня про те, що "Майдан 3" "просунувся" і має на меті маскувати проросійських діячів, ідеали та рухи під соціальну напругу та інші проблеми, щоб вплинути на українське суспільство. Тоді ГУР попереджало, що пік цієї операції припаде на березень-травень 2024 року, а речник ГУР Андрій Юсов 23 травня також попередив, що Росія продовжить активізувати цю операцію до липня 2024 року.

В Інституті вивчення війни з посиланням на "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) зазначили, що у виданні повідомили 20 травня, що анонімні онлайн-акаунти закликали групи з сотень українських користувачів Telegram взяти участь у демонстраціях "Майдан-3" на Майдані Незалежності в Києві 21 травня. Зокрема, деякі пропонували виплати 1000 гривень (трохи менше 25 доларів) за годину. У виданні підкреслили, що всі ці телеграм-групи обрали дату 21 травня, щоб вона збіглася з закінченням першого президентського терміну Зеленського, якби вибори в Україні відбулися в березні 2024 року. Крім цього, там зазначили, що схожа інформаційна операція відбувається і в соціальній мережі TikTok, як із закликами до демонстрацій проти Зеленського, так і з поширенням пропаганди про те, що Зеленський більше не є легітимним президентом.

"Кремль, можливо, ставить інформаційні умови, щоб врешті-решт оголосити президентом України кремлівського актора замість Зеленського. 24 травня Путін заявив, що Росія прагне зрозуміти, хто є "легітимною (українською – 24 Канал) владою", перш ніж брати участь у переговорах, маючи на увазі, що Кремль може оголосити фігуру за своїм вибором "легітимною" в якийсь момент у майбутньому", – написали аналітики.

В ISW зазначили, що незалежний моніторинговий проєкт Білоруський Hajun повідомляв, що літак колишнього проросійського президента України Віктора Януковича, який втік з України до Росії під час протестів на Євромайдані 2014 року проти його правління, прибув до Мінська 24 травня. Це збіглося із візитом Путіна і візитом міністра оборони Росії Андрея Бєлоусова до Мінська для широких союзних переговорів.

Незрозуміло, чому Янукович буде в Мінську і з ким він зустрічався. Там нагадали, що востаннє Янукович відвідував Мінськ у березні 2022 року, і українська розвідка повідомила "Українській правді", що ця поїздка мала на мету підготувати Януковича до "спецоперації" для відновлення на посаді президента України.

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