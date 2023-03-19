Їздив без кортежу, спонтанно завітав до "жителів": казки Кремля про візит Путіна в Маріуполь

Бункерний дід Владімір Путін вирішив створити ілюзію того, що "близький до людей" на окупованих Росією територіях, та наче як навідався в Маріуполь. Згодом у Кремлі почали розповідати, що їздив диктатор без кортежу та за "власною ініціативою" вирішив завітати до жителів тимчасово захопленого міста.

Російська пропаганда з кожним днем стає все менш переконливою. Вочевидь, саме тому Путін вирішив навідатись до Маріуполя. Згодом головний рупор Кремля – прессекретар глави Росії – Дмітрій Пєсков почав розповідати казочки про те, що його тиран дуже спонтанно ухвалив рішення щодо цієї поїздки, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Принизливий укол для Гутцайта: чому росіян повернули до змагань у фехтуванні

Якої маячні наговорив Пєсков

Як зазначив вірний пес російського президента, Путін їздив Маріуполем практично без кортежу. Однак "з дотриманням правил дорожнього руху". Також він "констатував", що був лідер держави-терористки в Маріуполі ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня.

Він (Путін – 24 Канал) спонтанно подивився пам'ятник, парк, обговорив із Хуснулліним (заступником голови уряду Росії – 24 Канал) плани щодо розвитку міського середовища. Він переміщався за кермом – це не було заплановано. Не було заплановано відвідування філармонії, ідея народилася по ходу. Тому, по суті, у президента відбулася повноформатна робоча поїздка,

– заявив Пєсков.

Разом з тим він поспішив сказати, що похід Путіна в гості до жителів Маріуполя та візит до штабу так званої "спеціальної воєнної операції" не готувалися заздалегідь – себто нібито "це було спонтанно". За словами Пєскова, спочатку планувалися відвідини лише житлового комплексу.

"Злочинця завжди тягне на місце злочину"

Радник глави Офіс Президента Михайло Подоляк прокоментував візит Путіна в Маріуполь на Донеччині. За його словами, це є найвищим проявом цинізмом та того, що глава ворожої держави не збирається каятись за свої воєнні злочини.

Згадаємо, що не так давно Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії через те, що за його наказом, очевидно, здійснювалось викрадення українських дітей з ТОТ.

Водночас слід зазначити, що не виключено, що в Маріуполі був не сам президент ворожої держави, а його двійник. Власне, днями ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповідав про деталі візиту "бункерного" в Крим та констатував, що на півострові навряд був сам диктатор.

Особливо абсурдно звучало від Пєскова те, що Путін любить сам керувати автомобілем, тому й робив це в Маріуполі. Окрім того, він "запевнив", що супроводжуючого кортежу "як такого" не було.