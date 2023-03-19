Пустопорожні візити, – ексспівробітник КДБ про "гастролі" Путіна

За останні дні російський диктатор Владімір Путін нібито відвідав тимчасово окуповані Крим та Маріуполь, а згодом ще й заїхав в Ростов-на-Дону. Ці візити були досить дивними. Взагалі сумнівно, що це був реальний Путін.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, приїзд в Крим та Маріуполь можна назвати "прощальним" візитом двійника Владіміра Путіна.

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Як наголосив Жирнов, усі три візити абсолютно нічого не продемонстрували. Під час приїзду до Криму диктатор нібито відвідав дитячу художню школу, де не було жодної дитини. Після цього був нічна поява в Маріуполі, де той нібито спілкувався з місцевими жителями. А з Ростову взагалі не продемонстрували жодної будівлі.

Уявимо, що це справжній Путін. І що було? В Севастополі приїхав в школу і нічого не зробив. Хоч у них 9 річниця анексії. В Маріуполі походив по дворах. А в Ростові взагалі незрозуміло, що там було і нащо. З точки зору візиту глави держави все виглядало досить смішно,

– зауважив Жирнов.

Він переконаний, що в Севастополі точно був двійник Путіна. Російський диктатор майже завжди тримає праву руку притиснутою до тіла під час ходьби. Але тут двійник нею спокійно розмахував.

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З іншого боку, в російських містах до візиту Путіна починають готуватися ще за кілька днів. Там масово розставляють охорону та нікого нікуди не пускають.

Як був приїзд в Бурятію, то міста зачистили за 3 дні до цього. Вдень були масові затори, нічого не ходило. Коли їхав у Волгоград, то там все зупинили. Неможливо було проїхати. А тут нібито без попередження приїхав. Смішно,

– зазначив Жирнов.

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