У Путіна сталася зупинка серця, – ЗМІ

У російського президента Владіміра Путіна ввечері 22 жовтня були суттєві проблеми зі здоров'ям. Так, в очільника країни-агресорки раптово зупинилося серце.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас наразі його стан усе ж вдалося стабілізувати та запустити серце знову, передає 24 Канал.

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У Путіна зупинялося серце

Російські журналісти, близькі до оточення Путіна, розповіли, що 22 жовтня близько 21:05 за московським часом співробітники служби безпеки Путіна перебували на чергуванні у його резиденції. Згодом вони раптово почули шум і звуки падіння, що долинали зі спальні президента країни-агресорки.

Двоє співробітників служби безпеки негайно пішли в спальню президента і побачили Путіна лежачого на підлозі біля ліжка та перевернутий столик з їжею та напоями. Мабуть, під час падіння президент зачепив і обрушив на підлогу стіл та посуд, що й викликало галас,

– зазначили представники медіа.

За їхніми даними, Путін "судомно згинався, лежачи на підлозі, закочувавши очі". Саме тому працівники служби безпеки негайно викликали медиків, які перебували в одній із сусідніх кімнат резиденції.

"Лікарі провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що президент має зупинку серця. Допомога була надана вчасно, серце запустили й Путін прийшов до тями", – сказали у ЗМІ.

За відомостями представників телеграм-каналу, Путіна наразі перемістили до спеціально обладнаної кімнати у його резиденції, де вже було встановлено необхідне медичне обладнання для реанімації. За їхніми словами, фактично це палата інтенсивної терапії, обладнана новітньою технікою і тепер президент країни-агресорки перебуває під наглядом медиків.

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Журналісти також розповіли, що випадок із зупинкою серця Путіна серйозно стривожив найближче оточення президента. Зрештою лікарі вже попереджали, що президент країни-агресорки "дуже поганий і до кінця осені навряд чи проживе".

Водночас після повідомлення про вечірній інцидент, кілька близьких до Путіна людей зв'язалися один з одним у телефонному режимі й домовилися 23 жовтня провести консультації щодо можливих дій, якщо президент Росії помре найближчими днями.

Наостанок у виданні зазначили, що останнім часом усі офіційні зустрічі та заходи проводить двійник Владіміра Путіна.

Президент Росії має проблеми зі здоров'ям