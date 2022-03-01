Путін – мавпа, яка мочиться на червону ядерну кнопку: обкладинка журналу Charlie Hebdo

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував обкладинку з Володимиром Путіним. На ній диктатор зображений як мавпа, яка мочиться на червону ядерну кнопку.

Відповідну обкладинку видання створило цього тижня. Це трапилось після того, як Росія напала на Україну вдосвіта 24 лютого.

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Путіна зобразили мавпою, що мочиться на ядерну кнопку

Обкладка французького журналу Charlie Hebdo на цій сторінці: Путин – мавпа, яка мочиться на червону ядерну кнопку,

– мовиться у повідомленні.

На ній також зобразили напис "На шляху в 21 століття".

До речі, 28 лютого під час закритої наради Конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.

Адже Путін вдерся до України та погрожує світові ядерною зброєю.



Французьке видання оприлюднило Путіна мавпою / Фото обкладинки видання

До речі,



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