Лукашенку важливо зберегти владу для сина, – Ступак про важіль впливу Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін чинить постійний тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Російський глава має на нього важіль впливу.

Про це казав колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Свою думку він висловив 24 каналу.

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За його словами, Лукашенко намагається "вийти із води сухим".

Я впевнений, що він розмірковував у такій категорії – йому важливо зберегти владу для його сина Миколи,

– зазначив Ступак.

Лукашенко тягає його із собою на всі заходи, він його дуже любить. Цілком очевидно, на думку фахівця, що у планах білоруського глави, щоб влада потім перейшла йому.

"Але він розуміє, що війна зірве ці плани. Власне варіант заходу в Україну (зі сторони Білорусі – 24 канал) був іще в лютому – на початку березня 2022 року. Однак цього не відбулося", – додав ексспівробітник СБУ.

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Насамперед є кредити, які Білорусь взяла в Росії і їх потрібно повернути. Разом з тим він хоче взяти ще більше кредитів, оскільки санкції душать: Росію капітально, а для Білорусі вони смертельні", – додав Ступак.

Тож це є великим важелем впливу, щоб він погодився на наземний наступ на Україну.

Загроза з Білорусі: останні новини

Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.

Проте білоруські війська намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ. Ступак зазначив, що росіяни можуть влаштувати серію вибухів.

Ступак зазначив, що росіяни можуть влаштувати серію вибухів. Також білоруси перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною. Мовиться про Волинський та Поліський напрямки.

У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ.

Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

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