"Готовність до діалогу", погрози Заходу війною: нова порція заяв від Путіна і Медведєва

Владімір Путін і Дмітрій Медвєдєв видали чергові провокаційні заяви. Очільник Кремля і заступник голови Ради безпеки Росії в своїх заявах доторкнулися теми війни та протистояння із Заходом.

Так, Путін знов заявив про "готовність до діалогу", а Медведєв погрожує Заходу війною. Про такі висловлювання повідомили у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Чергова порція заяв від російських політиків

У Росії знову заговорили про нібито готовність до переговорів.

Так, в російських ЗМІ поширили інформацію про те, що Владімір Путін висловився, що Росія "готова до діалогу щодо українського врегулювання, питання в тому, чи цього хоче Київ".

Це не вперше російський диктатор чи його поплічники роблять такого роду заяви. Схоже, в Росії працюють виключно по методичках та вкотре говорять одне і теж.

Щодо висловлювань Дмітрія Медведєва, то заступник голови Ради безпеки Росії вкотре погрожує Заходу війною. Свої провокаційні заяви політик опублікував у своєму телеграмі.

Спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть до війни із Заходом із застосуванням усього стратегічного арсеналу по Києву, Берліну, Лондону та Вашингтону. По всіх інших прекрасних історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади,

– заявив Медведєв.

У Швеції заявили, що Росія загрожує Заходу

В інтерв'ю 24 Каналу міністр оборони Швеції Поль Джонсон зауважив, що, безумовно, Росія загрожує і західним країнам і варто взяти до уваги той факт, що окупанти готові йти на великі політичні та військові ризики, і це правда.

Посадовець додав, що зараз, звичайно, Україна є щитом проти подальшої російської експансії. Однак, як зазначив Поль Джонсон, кремлівський диктатор не зупиниться, поки його хтось не зупинить.

Міністр також додав, що країна вживає низку заходів, щоб переконатися, що в неї є оборонно-промислова база, якою можна підтримати Україну та Швецію, яка, хоч і є меншою країною, але має потужну оборонно-промислову базу.