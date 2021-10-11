Путін, Меркель і Макрон також обговорили підготовку до нормандського саміту

Ввечері 11 жовтня відбулася телефонна розмова Ангели Меркель та Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Лідери Німеччини, Франції та Росії обговорили можливості проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Політики доручили своїм радникам і міністерствам закордонних справ активізувати контакти у цьому напрямку.

Важливо Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нового нормандського саміту

Як повідомили в Кремлі, сторони наголосили на важливості реалізації мінських домовленостей. Водночас Путін не втратив можливість безпідставно розкритикувати дії України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Очільник Кремля заявив, що Україна нібито вперто ухиляється від виконання як своїх зобов'язань щодо мінських угод, так і домовленостей, досягнутих на попередніх нормандських самітах.

З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на сході України, лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти та роботу по лінії "нормандської четвірки",

– мовиться у повідомленні.

У Путіна додали, що міністри закордонних справ будуть працювати для проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше.

Що таке нормандський формат

Це переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі.

Наступну зустріч анонсували весною 2020 року, але через карантин усе скасували. Попри те що зустрічі лідерів країн вже не було понад рік, час від часу відеоконференції проводять на рівні радників.