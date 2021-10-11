Путін, Меркель і Макрон також обговорили підготовку до нормандського саміту

11 жовтня 2021 , 21:39
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Джерело:

сайт президента Росії

Ввечері 11 жовтня відбулася телефонна розмова Ангели Меркель та Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Лідери Німеччини, Франції та Росії обговорили можливості проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Політики доручили своїм радникам і міністерствам закордонних справ активізувати контакти у цьому напрямку.

Важливо Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нового нормандського саміту

Як повідомили в Кремлі, сторони наголосили на важливості реалізації мінських домовленостей. Водночас Путін не втратив можливість безпідставно розкритикувати дії України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Очільник Кремля заявив, що Україна нібито вперто ухиляється від виконання як своїх зобов'язань щодо мінських угод, так і домовленостей, досягнутих на попередніх нормандських самітах.

З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на сході України, лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти та роботу по лінії "нормандської четвірки",
– мовиться у повідомленні.

У Путіна додали, що міністри закордонних справ будуть працювати для проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше.

Зверніть увагу! Те ж питання лідери Німеччини та Франції обговорили й з президентом Володимиром Зеленським. Їхня зустріч відбулася 11 жовтня у відеоформаті.

Що таке нормандський формат

  • Це переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі.
  • Наступну зустріч анонсували весною 2020 року, але через карантин усе скасували. Попри те що зустрічі лідерів країн вже не було понад рік, час від часу відеоконференції проводять на рівні радників.
Автор: Альона Захарова