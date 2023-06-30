Дуже позитивний знак: про що свідчить путінська фікція щодо 90% підтримки

Після катастрофічної репутаційної поразки Путіна його оточення з усіх сил намагається вдавати, що російський диктатор і досі тримає владу у своїх руках.

Такою думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму стримі, повідомляє 24 Канал. На його думку, що більш абсурдні меседжі транслюватиме російський диктатор на своїх громадян, то швидше прийде кінець його правління.

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Диктаторів губить абсурд

Цього тижня для того, щоб відвернути увагу від переляканості Путіна під час заколоту Пригожина, його оточення вирішило опублікувати "рейтинг" підтримки свого диктатора.

Звичайно ж вони не могли не перебрати у цьому міри. Згідно з нібито проведеними "дослідженнями", рейтинг Путіна нібито "зріс" на 10% після поразки Пригожина й сягнув 90%. При цьому організатор цього "дослідження" не зміг утриматись від гучних заяв на зразок "люди готові молитися Путіну".

"Ці 90% є досить позитивним знаком, тому що падіння диктатури зазвичай відбувається в той момент, коли режим починає доходити до абсурду", – переконаний Жданов.

Після провалу Путіна під час заколоту Пригожина підтримка в 90% є абсурдом. Такий абсурд в Росії буде тільки наростати. І в певний момент це накопичення абсурду призведе до падіння диктаторського режиму.

Жданов зазначає, що й у двох інших диктаторів сучасності Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна були подібні рейтинги напередодні їхнього кінця. Але обидва вони зрештою померли насильницькою смертю.

Олег Жданов про поведінку Путіна після заколоту: дивитись відео

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