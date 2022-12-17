Путін в Мінську підштовхуватиме Лукашенка до сухопутного вторгнення, – Подоляк
Російський диктатор Володимир Путін й далі вмовлятиме самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до наступу.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, що саме це збирається робити Путін під час візиту до Білорусі.
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Водночас радник вважає, що на сьогодні статус Путіна уже не той, щоб диктувати якісь умови і просити щось.
Путін не у тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він іще сподівається закінчити війну на своїх "умовах"… Людина, слабка з точки зору інтелектуальної спроможності, геть відірвана від реальності,
– зазначив Подоляк.
Він додав, що Путін хоче, щоби Білорусь "загинула як держава з точки зору політичної".
"Порядок денний зустрічі абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення", – вважає радник.