Чи зможе Путін втримати владу, якщо Росія припинить свою агресію

Є припущення, що Владімір Путін залишається так довго при владі в Росії лише завдяки своєму близькому оточенні. Проте є й ті, хто проти диктатора, але йому, ймовірно, набагато легше тримати все під контролем тоді, коли росіяни зайняті війною.

Про це 24 Каналу розповів бізнесмен із Лондона Євген Чичваркін, зазначивши, що санкції, які Захід впроваджує проти країни-агресорки, можливо, не надто впливають на російські еліти. Вони можуть виконувати будь-які свої потреби у країнах Азії чи Африки.

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Зміна російської влади

Євген Чичваркін зауважив, що серед оточення Владіміра Путіна є й ті люди, яким не вигідна війна, адже вона обмежує їхні фінансові можливості у всьому світі.

Важливо! Опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що наближені до Путіна можуть готувати палацовий переворот, оскільки мріють про повернення до безтурботного життя, яке було до війни. За її словами, усунення Путіна – єдиний шанс для його оточення зупинити занепад Росії, який стає дедалі глибшим через військові витрати.

На думку бізнесмена, головною ідеологією Кремля є війна до кінця. Там робитимуть все, щоб вона не завершилась. Мовиться не лише про бойові дії на території України, але й в інших регіонах.

Режиму Путіна вигідно тримати своїх громадян у постійній військовій риториці, щоб виправдовувати якісь внутрішні проблеми тим, що ще не на часі про них говорити.

Ця ідеологія триватиме до завершення путінського режиму,

– сказав Євген Чичваркін.