Путін може 9 травня оголосити про визнання ОРДЛО частиною Росії, – Денисенко

На Росії прийнято до "великих дат" відзначатися новими "досягненнями". Найближча така дата для росіян - 9 травня. В цей день вони планують "похвалитися" хоч чимось щодо війни проти України.

9 травня – чи не головна культова дата в історії сучасної Росії, де активно розвивали та підтримували культ "побєдобєсія". Відтак до 9 травня 2022 року російській владі потрібно показати своєму народу хоч якусь перемогу у війні проти України.

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Але на полі бою таких перемог немає. Хоча окупанти й "стараються" зі всіх сил. Українські війська відзначають, що загарбники посилили обстріли на всій лінії зіткнення. Але не можуть ніде просунуться вперед.

Відтак акцент "перемоги" в окупантів буде зміщений. У цьому переконаний радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Про це він заявив в прямому ефірі телеканалу "Рада" під час "Єдиних новин", повідомляє 24 канал.

Вони будуть розповідати про перехід в "рубльову зону" на Херсонщині та частині Запоріжжя, яка захоплена. І будуть показувати, як вони "повертають до мирного життя" міста,

– переконаний Вадим Денисенко.

Окупаційна влада на Херсонщині заявила, що з 1 травня там будуть використовуватися російські рублі. Українські гривні теж поки мають приймати. "Перехідний" період має тривати чотири місяці, після чого гривні мали б вивести з обігу. Це за умови, що на той час в регіоні й надалі будуть російські окупанти.

Хоча від росіян можна очікувати ще чимало різних "сюрпризів". До таких Вадим Денисенко відніс і можливу заяву російського керівництва щодо раніше окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Можливо буде зроблена заява про те, що так звані "ДНР та "ЛНР" будуть прийняті до Російської Федерації. Я думаю, що десь в цьому напрямку вони будуть рухатися,

– розповів Вадим Денисенко.

Поки ж на Росії лише "визнали незалежність ДНР та ЛНР". Зробили це 22 лютого. При цьому це "визнання" передбачало, що територія "ДНР" та "ЛНР" – це вся Донецька та Луганська області, у тому числі й ті, які під контролем України, а не лише окуповані до цього території. Таке "визнання" загострило ситуацію на Сході України, після чого Росія і напала на Україну.

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