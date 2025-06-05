Генерал-майор Британії спрогнозував, коли і які труднощі виникнуть у Путіна щодо війни в Україні

Росія поступово втрачає військову перевагу у війні проти України. Через нестачу техніки та особового складу диктатору Владіміру Путіну доведеться оголосити мобілізацію.

Без цього російська армія не зможе підтримувати боєздатність, що вже проявляється у відчайдушних і неефективних атаках. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен.

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Путіну доведеться оголосити мобілізацію

Газета The Washington Post пише, що перевага Москви на полі бою у війні проти України поступово зменшується. Вже до 2026 року Росія може зіткнутися з серйозною нестачею техніки та живої сили.

Генерал-майор Збройних сил Великої Британії також вважає, що проблема нестачі особового складу стане однією з ключових дилем для Владіміра Путіна вже влітку 2025 року. Хоча наразі в Росії вкладають значні кошти в набір контрактників, цього недостатньо для підтримання необхідного рівня сил на фронті – не кажучи вже про можливість подальшого наступу.

Якщо Москва справді розраховує на масштабні військові операції, без мобілізації не обійтися. Проте навіть у такому разі виникає серйозний дисбаланс між кількістю особового складу та наявною зброєю і технікою,

– наголосив Чіп Чепмен.

У результаті на фронті спостерігаються дедалі більше відчайдушні та хаотичні атаки: російські бійці намагаються прорватися через зони ураження на мотоциклах, багі та мопедах, сподіваючись, що швидкість допоможе дістатися до позицій українських військових. Але такі дії не приносять успіху ні на оперативному рівні, ні з погляду забезпечення стійкого постачання армії.

До слова, Кремль планує мобілізувати понад 300 тисяч осіб для війни проти України, однак не має достатніх ресурсів для реалізації цього плану. Публіцист Ростислав Мурзагулов вважає, що окупанти можуть залучити в'язнів, мігрантів та контрактників.