Посіпака Кадирова добалакався: Кремлю загрожує політична криза через строковиків на Курщині

Аналітики ISW звернули увагу, що Апті Алаудінов перебрав на себе роль речника російських військ у Курській області. І його заяви суперечать позиції Путіна щодо строковиків.

Журналісти 24 Каналу побували на Курщині. Тим часом як ЗСУ просуваються далі, росіяни ховаються по посадках.

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До чого закликає Апті Алаудінов

Російські ЗМІ зарясніли пафосними закликами командира чеченського спецназу "Ахмат". Алаудінов вимагає, щоб до строковиків перестали ставитися як до дітей і кидали їх у бій на загальних засадах.

За його словами, призовники є співробітниками міністерства оборони Росії і повинні захищати Росію. Натомість зараз вони "безкоштовно їдять державний хліб, а потім йдуть додому". Тим, хто скаржився на малу зарплатню, він порадив підписувати контракт.

Та кадирівець запропонував дивну мотивацію для строковиків.

Не помре ніхто, кому не судилося померти. Але якщо ти помреш, захищаючи свою батьківщину, свою віру в Бога, ти потрапиш до раю. А що може бути кращим для людини, ніж рай на шляху Всевишнього. Нічого,

– сказав він.

"Група Аїда", телеграм-канал, пов'язаний із "Ахматом", теж просував схожі ідеї. Мовляв, призовники в Суджі були не дітьми, а мали від 21 до 25 років.

Чому заяви Алаудінова не збігаються з позицією Путіна

Як зауважують в ISW, Алаудінов загострив ситуацію, до якої Кремль історично ставився з надзвичайною обережністю. Родичі призовників скаржилися, і Путін намагався заспокоїти їх. Російський диктатор у 2022 році обіцяв, що призовники не воюватимуть, тож тепер може наразитися на політичну кризу. Кадиров також обмежено коментував події на Курщині, але не Алаудінов.

"Відверті заклики Алаудінова – широко розкрученого російського авторитета – до родичів призовників припинити скаржитися, до призовників брати участь у бойових діях у прикордонній зоні Росії, а також до російських громадян змиритися з втратами серед призовників та інших військовослужбовців можуть загострити напруженість у російському суспільстві і потенційно загрожувати стабільності путінського режиму", – констатують в ISW.

Зверніть увагу! Заклики Алаудінова особливо цинічні, якщо пригадати розповіді самих строковиків. Кадирівці не раз ґвалтували солдатів і знущалися з них. Ті помстилися, здавши позиції ахматівців.