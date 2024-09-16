Володимир Зеленський розповів, за якої умови Путін та йому подібні можуть розділити світ. Адже "війна змінила всіх нас".

Український президент в інтерв'ю CNN сказав, що найважливіше, на його думку, щоб ця війна могла змінити Європу та світ.

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Зеленський пояснив, як не допустити поділу світу

Володимир Зеленський пояснив, що деякі колеги в Європі думають, що війна далеко. Проте насправді це не так.

Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи йому подібні, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що нам потрібна ця єдність. Володимир Зеленський пояснив, що сподівається, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн.

Також український лідер пояснював, що Путін не хоче зупиняти війну. Російський диктатор іноді грає для деяких лідерів, які чекають від диктатора якихось емоцій, хочуть почути щось про мир.