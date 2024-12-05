"Трамп буде розлючений": один вчинок Путіна змусить США озброїти Україну "до зубів"
Видання Politico повідомило, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню. Втім російський диктатор Владімір Путін може не погодитися на таку пропозицію, навіть якщо її запропонує Дональд Трамп.
У такому випадку великого протистояння між Трампом і Путіним не уникнути. Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, додавши, що тоді нова адміністрація США може піти на радикальні кроки.
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Що може дуже розлютити Трампа
За словами аналітика, представники Дональда Трампа можуть звернутися до Путіна з пропозицією про припинення вогню. З цим самим запитом вони підуть і до Володимира Зеленського.
Зеленський, ймовірно, скаже, що Україна хотіла б припинення вогню, але потрібен вступ в НАТО. А Путін скаже "ні". Коли це станеться, Трамп буде дуже розлючений. Він обіцяв, що закінчить війну за 24 години, а тепер Путін змушує його виглядати дурнем,
– припустив Раян МакБет.
Тоді новообраний президент може віддати всі системи озброєння, про які проситиме Україна. Трамп не погодиться залишатися дурнем і не дозволить, щоб хтось насміхався з його пропозицій. До того ж він добре пам'ятає зло й захоче помститися Путіну.
"Я легко можу уявити, як президент через кілька тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує. Навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена", – наголосив OSINT-аналітик.
Які санкції може ввести США проти Росії
В арсеналі Сполучених Штатів є чимало ресурсів, які досі не використали. Наприклад, Росія постачає сировину в Європу. Джо Байден не зміг запевнити Європу в тому, що Сполучені Штати постачатимуть їм природний газ упродовж зими.
Це було проблемою у внутрішній політиці, тому що є американці, які не хочуть, щоб країна качала більше нафти й проти постачання природного газу через зміну клімату.
"Але це дійсно відкрило двері для того, щоб Росія продовжувала отримувати газ або відправляти нафту і природний газ в Європу. Якщо Трамп дозволить Сполученим Штатам почати буріння для видобутку більшої кількості нафти й для відправки природного газу в Європу, то європейців не покладатимуться на Росію", –зауважив Раян МакБет.