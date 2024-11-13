"Повні вагони ракет їхатимуть до України": у якому разі Трамп наважиться на це

У своїй передвиборчій кампанії Дональд Трамп стверджував, що йому вдасться швидко припинити війну в Україні. Новообраний президент, ймовірно, запропонує Владіміру Путіну умови для врегулювання російської агресії, проте невідомо чи Путін погодиться на це.

Кремлівський диктатор може бути категоричним щодо припинення бойових дій на території України. Це, однозначно, роздратує Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США Раян МакБет, зазначивши, якщо Росія виступить проти США, то на неї очікуватимуть серйозні проблеми.

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Військова допомога Україні

Раян МакБет зауважив, що Дональд Трамп вміє приймати важливі рішення тоді, коли це вкрай необхідно. За його словами, США завжди допомагає своїм друзям, однак, якщо мовиться про ворогів, то американські ракети завжди напоготові.

Якщо Трамп відчуєш, що Путін ставиться до нього та його пропозицій щодо припинення бойових дій на території України без поваги, то повні вагони ракет їхатимуть до України через Польщу (для протидії росіянам – 24 Канал),

– висловився він.

Варто також зауважити, що новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення буферної зони в Україні, але Пентагон вирішив це не коментувати. Представник Пентагону Пет Райдер наголосив, що США зосереджені на підтримці України у захисті від російської агресії й не будуть спекулювати на діях майбутньої адміністрації.

До слова, в адміністрації Байдена планують збільшити підтримку України до інавгурації Трампа та посилити НАТО. Союзники готують ЗСУ до бойових дій у 2025 році й працюють над зміцненням оборонно-промислової бази Альянсу.