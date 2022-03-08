Путін може це зупинити, – Зеленський відповів журналістам, що сказав би лідеру Кремля

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав президента РФ до діалогу. Він пояснив, що сказав би Володимиру Путіну під час зустрічі.

В інтерв'ю американському телеканалу ABC Зеленський зазначив, щон попросив би Путіна зупинити війну в Україні.

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На питання журналіста, що б президент України сказав Путіну, Зеленський відповів, що він наголосив би на тому, що лідер Кремля здатен зупинити війну, яку почав.

Навіть якщо він думає, що не він її почав, Путін повинен знати одну важливу річ – не можна заперечити те, що він здатен її зупинити,

– заявив Володимир Зеленський.

Росія вже 13 добу веде підлу та криваву війну проти мирного народу України, який згуртувався, щоб захистити рідну землю. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці готові протистояти росіянам усе життя.

Водночас попри цинічні обстріли Росії українських міст, НАТО відмовляється закривати небо над Україною. Зеленський наголосив, що Росія не зупиниться з теперішнім вторгненням і продовжить погрожувати іншим європейським країнам.

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