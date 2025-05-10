Тоді почнеться найцікавіше в Росії, – командир сказав, до чого доведеться вдатися Путіну

Захоплення українських територій обходиться Росії надзвичайно дорого. Диктатор Владімір Путін змушений буде вдатися до примусової мобілізації, після чого в російському суспільстві можуть початися серйозні потрясіння.

Можливості Росії виплачувати компенсації за загиблих і поранених стрімко скорочуються. Про це в етері 24 Каналу заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що російська економіка дедалі більше слабшає.

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Що може призвести до примусової мобілізації у Росії

Як зазначив Федоренко, ідеальний світ для Путіна – продовжувати говорити про мир, водночас ведучи повномасштабні бойові дії. Але будьмо відвертими: диктатора не цікавить просто окупація Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей чи навіть Криму. Його справжня мета – знищення України як незалежної держави.

Держава – це насамперед її громадяни. Ми, українці, є носіями української культури. Саме тому Путін прагне знищити не лише державність, а й кожного українця. Це його ключовий задум.

Путін веде війну на виснаження, не рахуючись ні з втратами особового складу, ні з втратами для власної економіки. Він буде намагатися знищити нас до кінця.

Мирне врегулювання можливе лише тоді, коли буде створений міжнародний механізм контролю – незалежний "рефері", який матиме вплив на сторони у разі порушення умов. Без цього жодне перемир'я неможливе.

Ми вже наїлися "режимів тиші", "зелених коридорів" та інших подібних ілюзій із 2014 року. Росії не можна довіряти. Вона розуміє лише грубу фізичну силу,

– наголосив командир.

Там, де Росія отримує гідну відсіч, – вона відступає. А там, де їй не чинять опору, – вона тисне, доки не досягне дна, а потім ще й копає глибше.

Юрій Федоренко закликав не впадати у зневіру через відсутність масштабних новин про звільнення територій. Ворог воює не сам – за ним стоїть підтримка інших держав, економік, а також найманці та інша "жива сила", що підсилює російську армію.

Попри це, українське військо тримає оборону й не дозволяє противнику здійснити оперативні прориви, тобто проникнення на 100 – 150 кілометрів вглиб нашої території. Якщо ворог щось і захоплює – це дається йому надзвичайно великою ціною.

Через це ворог буде змушений вдатися до примусової мобілізації. Там, де піде примусова мобілізація, а не підкуп, саме там і почнеться найцікавіше в Росії,

– зауважив командир 429 полку.

Економіка Росії слабшає. Її можливості виплачувати компенсації за загиблих і поранених зменшуються. Коли держава не зможе фінансово утримувати війну, у країні-агресорці почнуться зовсім інші події.

Зверніть увагу! 429 полк відкрив збір на FPV-бомбери. Підтримати його можна за посиланням.

Україна вдосконалює свої технології, здатні вражати об'єкти, що наповнюють російський військовий бюджет нафтодоларами й газодоларами. Тому зараз як ніколи важливо зберігати єдність, підтримувати Сили оборони всім, чим можемо.