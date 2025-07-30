Це питання залишається відкритим з початку повномасштабного вторгнення, але останнім часом перетворюється на справжню дипломатичну інтригу.

Як змінюються відносини між США і Китаєм?

Наш ворог критично залежить від Китаю (це його основний торговий партнер та "напівсоюзник"). Але Пекін вдає, що займає нейтральну позицію. З високою ймовірністю, у найближчі місяці Дональд Трамп відвідає Китай. Від результатів цього візиту залежить подальша політична стратегія великого східного гравця. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

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Кілька місяців тому президент США Дональд Трамп прямим текстом закликав Китай взяти участь у мирних перемовинах. З того часу стосунки США та Китаю то покращувалися, то погіршувалися, то знову покращувалися.

Нагадаю, Трамп анулював раніше введені мита на китайський імпорт. У Білому домі замінили їх на більш вигідну угоду. У відповідь влада Китаю зняла обмеження на експорт рідкісноземельних металів.

Обмін люб'язностями досяг апогею, коли під час обговорення чергової торгової угоди Сі Цзіньпін запросив Трампа до Китаю. Це трапилось приблизно два місяці тому, і з того часу українські політичні експерти гадають: коли саме Трамп зустрінеться з Сі та чи залежить майбутній перебіг війни від цієї події? Більшість експертів одностайні: залежить.

Наступні питання: де, коли і як це станеться. Поки що є кілька відповідей. Один з варіантів – 3 вересня Трамп може відвідати військовий парад на честь 80-ї річниці Другої світової в Пекіні. Чи готується до нових поворотів Кремль?

Чи полетить у Китай Путін?

Днями ми почули цікавий сигнал з Москви: речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора і президента США може відбутися в Китаї. Ось так загадково – "може". Себто, може відбутися, а, може, й не відбутися. Дослівно: "Так, Путін сам говорив, що він готується до такого візиту. Якщо так вийде, що президент США ухвалить рішення теж відвідати Китай у ці ж дати, то, звісно, таку зустріч не можна теоретично виключати, якщо глави держав опиняться в одному місті".

Іншими словами, станом на сьогодні, ми не знаємо, чи отримав Путін запрошення на зустріч (скоріш за все ні, бо тоді б Пєсков офіційно про це повідомив), але Путін цього хоче, щось планує, розповідає про це всьому світу устами свого речника. Анекдотичність ситуації полягає ще й у тому, що заява Пєскова пролунала одночасно з заявою Трампа про новий дедлайн для Росії та його фразою про те, що з Путіним "нема про що говорити".

Логіка Кремля зрозуміла: Путін дуже боїться залишити Сі та Трампа тет-а-тет, тому він готовий летіти на зустріч навіть не отримавши запрошення чи принаймні вимагає цього запрошення.

До речі, Трамп досі не ухвалив рішення щодо візиту до Китаю. Цілком можливо, що його зустріч з китайським лідером відбудеться пізніше, на полях якогось економічного форуму.

Що ближче осінь, то більше стирається противник у марних спробах здійснити прорив, то більше виснажується його економіка. З кожним днем позиції Москви погіршуються. Стан справ на фронті має вирішальне значення на переговорах будь-якого рівня. Ми не знаємо, коли Трамп зустрінеться з Сі, що вони казатимуть один одному і як це вплине на хід війни. Але ж бачимо, що Москва помітно нервує. Коли ворог нервує – це добре, це вселяє стриманий оптимізм.