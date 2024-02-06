Важливий візит перед виборами: навіщо Путін зібрався до Туреччини

У МЗС Туреччини підтвердили візит Владіміра Путіна до країни. Утім, точної дати не зазначили. ЗМІ припускають, що мовиться про 12 лютого.

Цей візит дуже важливий для російського диктатора. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Питання економіки

Як зазначив турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, візит Путіна "дасть можливість обговорити багато питань". За припущенням Желіховського такими можуть бути питання економіки.

"Туреччина є такою от "гаванню" для російської економіки, де вона може створювати свої бізнеси, також вкладати гроші в інфраструктурні об'єкти, і загалом, Туреччина може допомагати Росії обходити ті чи інші санкції або компенсувати товари, яких їй не вистачає", – пояснив він.

Разом з цим Ердоган намагається балансувати і вибудовувати певні мости із Заходом. І тут Росії вигідно показати, мовляв, агресорка має якісь виходи у цивілізований світ.

Передвиборча маніпуляція

Після того як Росія розв'язала війну проти України, від агресорки відвернулися усі цивілізовані країни. Відповідно і зв'язки Путіна обмежилися такими ж диктаторськими країнами, як Білорусь чи Північна Корея. А от візит до Туреччини – гарна передвиборча маніпуляція.

"Це важливо напередодні виборів президента Росії, щоб показати своїм громадянам, що все ж таки він є виїзним і навіть може відвідувати країни, які є членами Альянсу", – зазначив Желіховський.

Зернові коридори

Політолог припускає обговорення питань зернового коридору. Зазначимо, що наразі Україна забезпечила відновлення експорту зерна через Чорне море. Утім, російські окупанти не припиняють спроб перешкоджати цьому, обстрілюючи території.

"Візит цей важливий для російського диктатора. Я впевнений, що його показуватимуть у кращому світлі, ніж справи є насправді, і доноситимуть інформацію ту, яка потрібна Путіну. Все це у цілях пропаганди. Росія настільки є підсанкційною, що звертається до будь-якої держави, яка дозволяє їй це робити. Повністю можна аналізувати вже після зустрічі", – додав експерт-міжнародник.

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