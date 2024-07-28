"Це неминуче": чи реальний прогноз Трампа щодо Третьої світової війни

Дональд Трамп переконує американців у тому, що лише він зможе запобігти початку Третьої світової війни. На тлі постійних ядерних погроз Росії, слова Трампа починають звучати все загрозливіше.

У розмові з 24 Каналом своїми думками щодо загрози ядерної та світової війни поділилися виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн та громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Путін боїться втратити життя

Дональд Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у Сполучених Штатах, то зможе запобігти початку Третьої світової війни. Тим часом Росія продовжує свої залякування ядерної війни, яка, безперечно, вестиме до світової.

Кожного разу, коли Росія бачить, що погрози ядерною зброєю працюють, то використовуватимуть їх більше й більше. Зменшити ризик Третьої світової війни – це показати силу. Що більше – то менше Росія використовуватиме ядерні погрози,

– переконаний Уріель Епштейн.

Владімір Путін ще з початку повномасштабної війни безперервно торочив про так звані "червоні лінії". Захід переступав їх одну за одною, зокрема, постачаючи Україні зброю, не бачачи наслідків, якими грозився російський диктатор.

"За версією Путіна війна почалась через "збільшення НАТО". Але коли НАТО, зі вступом Швеції та Фінляндії, справді розширилось, а кордон Росії з НАТО подвоївся – Путін сказав, що це його не стосується. Він мовчав, бо нічого не зміг зробити. Путін – дуже багата людина, всі його генерали – мільйонери. Вони не хочуть втрачати життя. Вони розуміють, що використання ядерної зброї – це кінець, це Третя світова і вони також загинуть", – наголосив Епштейн.

Це потрібно розуміти й українським партнерам. Російські погрози ядерною зброєю є лише словами – на дії вони не зважаться.

"Трамп каже, що лише він може зупинити Третю світову війну, – я в це зовсім не вірю. Ба більше, якщо Трамп стане президентом та робитиме те, що він каже зараз, то вірогідність початку Третьої світової лише збільшиться" – зазначив Епштейн.

"Ядерна війна неминуча"

Дещо в іншому переконаний політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

Трамп – це агент хаосу. Це людина, яка дасть Путіну принаймні відчуття, що той може робити те, що захоче. Я думаю, ядерна війна все ж буде, це доволі очевидно. Питання в тому, як ми досягнули ядерної війни? Чи тому, що Путін виявився божевільнішим, ніж ми думали, або що.Але це не означає, що його треба боятися – з ним треба боротися,

– наголосив Юрій Рашкін.

Дональд Трамп під час виборчих перегонів робить ставку на диктаторські країни. Він залякує американців ядерною війною, божевільними лідерами країн та переконує, що, мовляв, лише він зможе з ними домовитися.