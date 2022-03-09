Путін може застосувати у Києві хімічну зброю: Захід "серйозно занепокоєний"

Попри тотальний провал окупанти не збираються зупиняти війну проти України. Вони обстрілюють мирне населення та навіть готові до ще серйозніших злочинів.

План російських окупантів захопити столицю України провалився. ЗСУ відбили атаки ворога та обстрілюють його, не даючи перегрупуватися.

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Ворог може застосувати у Києві хімічну зброю

Попри катастрофічні наслідки обстрілів окупантами житлових районів Захід досі не хоче приймати рішення про "закрите небо" над Україною. Разом з тим там не виключають, що російський диктатор готовий до ще більш шалених кроків.

Російські окупанти вже використовували в Україні заборонені ракети та бомби, але ворог готовий вчинити ще більші злочини. Не зумівши захопити столицю України, він може застосувати тут хімічну зброю. Захід "дуже занепокоєний" такою можливістю, але вступати у пряму конфронтацію з Росією вони бояться.

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