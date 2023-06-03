Путін може змінити військове командування Росії: оперативне зведення від Світана

Військове командування Росії доповідає Путіну абсолютно неправдиву інформацію щодо ситуації на фронті та в Україні загалом. Однак Путін може дізнатись справжні факти та підготувати зміну військовому керівництву.

Таку думку в щоденному зведенні на 24 Каналі озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан. До речі, Президент України Володимир Зеленський схарактеризував Путіна, як загнаного звіра, який боїться померти.

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Можливі зміни військового керівництва Росії

Світан розповів, що оточення Путіну, зокрема, доносить йому інформацію, що всі "Patriot" в Україні знищені. Тобто, йому доносять таку інформацію, яку він сам хоче почути. Це правильно з точки зору того оточення, бо це єдиний шлях залишитись біля Путіна.

Самі ж фактичні дії на території України кажуть про те, що Путін найближчим часом може дізнатись про них і готувати звільнення Шойгу й Герасимова. Не може інформаційний пузир накопичуватись і не прориватись. Його треба постійно спускати, а з таким негативом треба когось і прибирати,

– зазначив військовий експерт.

"Бавовна" на аеродромі в Курській області

На аеродром у Курські області завітала "бавовна". Повідомляється, що вдалось підбити літаки Су-34 і ЗРК "Панцир". Між іншим, Су-34 – це найкращий російський бомбардувальник, який скидає на Україну КАБ. Швидше за все, знищити ці літаки вдалось завдяки БпЛА, а ось ЗРК – завдяки ракеті HARM.



"Бавовна" на аеродромі біля Курська / Скриншот Deep State Map

Між іншим, на Заході є ще ракети HARM на 280 кілометрів. Якби ми їх отримали, могли ще більше знищувати літаків на аеродромах. За словами льотчика-інструктора, літак на землі – дуже легка ціль, бо він не має ніякого захисту, його навіть викруткою можна пошкодити.

Оперативне зведення Світана: дивіться відео

Мар'їнка – наступна "перемога" росіян

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, в Мар'їнці складна ситуація. Наші війська контролюють південно-західну частину міста. Однак росіяни взяти його не змогли. Вони Мар'їнку просто знищили, перетворили на місячний ландшафт, як Бахмут і Сєвєродонецьк.



Мар'їнка – наступна "перемога" росіян / Скриншот Deep State Map

Туди входять гарнізони "Ахмату", тож тепер кадирівці будуть розповідати, що це їхня "перемога". Однак піти далі звідти вони не зможуть. Далі в ЗСУ друга потужніша лінія оборони, і третя, в районі Курахового – ще потужніша. Утім згодом росіяни можуть використати Мар'їнку, як плацдарм для флангового удару по Вугледару.

"Наші командири, які займаються оперативним плануванням, нівелюють цю проблему. Спочатку удар буде завданий по Мар'їнці, а якщо стоятиме задача, то з Вугледару ЗСУ підуть на Волноваху чи Оленівку, залежно від задуму головнокомандувача", – зауважив військовий експерт.

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