Яку фатальну помилку щодо Трампа може зробити Путін

Російський диктатор Владімір Путін звик будувати діалог з іншими лідерами з позиції сили. Однак він зробить фатальну помилку, якщо почне тиснути на обраного президента США Дональда Трампа.

Республіканець з доброго "поліцейського" може перетворитися у злого, але це вигідно Україні. Чи розуміє це Путін – хтозна, треба час. Таку думку 24 Каналу висловив політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

Цікаво Нова місія Трампа: чи зможуть Маск і скандальний Рамасвамі зашкодити Україні на посадах

У чому сила, але й водночас слабкість Путіна

За словами політолога, якщо Путін заходить умовно із сильної позиції, то немає жодного сенсу говорити з ним та продавлювати свій варіант. Він приходитиме і тиснутиме на співрозмовників. Можливо, у цьому є його сила, а, можливо, і слабкість.

Я дуже хотів би, щоб він почав тиснути на Трампа. Дивлячись на нього та уявляючи його психотип, це було б корисно для нас. Я називаю це "вікном можливостей",

– зауважив Лісний.

Трамп з доброго "поліцейського" може перетворитися у злого, але такий сценарій лише на користь Україні. Чи розуміє це Путін, чи помилиться ще раз – подивимося.

Зверніть увагу! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що Путін звик діяти з позиції сили. Зараз диктатор намагається створити тиск на Україну через інші країни, щоб змусити її йти на поступки.

Поки логіка подій глави Кремля та його висловлювання на різних майданчиках свідчать про те, що він вважає себе сильним. Це, як зазначив Олег Лісний, дарує надію на те, що Путін обов'язково зробить помилку.