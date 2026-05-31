Це може вже зараз остаточно зупинити Путіна: ексчлен парламенту НАТО назвав 3 сценарії

Росія останнім часом не має переваг на фронті. Україна продовжує завдавати ударів по російських критичних об'єктах. Москва ж у відповідь загрожує масованими атаками на Київ. Водночас мирні переговори зайшли у глухий кут.

Проте Володимир Путін міг би зупинити війну в Україні, якби спрацювали певні чинники. Про це 24 Каналу розповів колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО Пьотр Кульпа, наголосивши, яка країна може зіграти ключову роль щодо впливу на Кремль.

Які перспективи нині у Кремля?

Кульпа назвав три умови, за яких Володимир Путін може припинити бойові дії в Україні.

"По-перше, якби з Пекіна надійшло рішення про те, що Росія зобов'язана зупинити війну проти України, воно безумовно було б виконано. Москва веде цю війну, послаблюючи себе та зміцнюючи Пекін. Ця війна у геополітичному аспекті працює на користь Китаю", – пояснив він.

По-друге, Путіна може зупинити дезінтеграція системи в Росії. Якщо станеться у країні щось на кшталт заколоту Євгена Пригожина, який він вчинив у 2023 році, тоді, за словами ексчлена парламенту НАТО, може з'ясуватися, що ніхто не захоче захищати Путіна та його оточення.

По-третє, в Росії можливе бюрократичне руйнування. Коли, наприклад, у Хабаровську чи іншому регіоні ухвалюють рішення не відправляти податки у центр та загалом відмовляються виконувати накази Кремля. При цьому режим Путіна не може нічого зробити, щоб їх змусити це виконати,

– зауважив Пьотр Кульпа.

Крім того, змінюється динаміка підтримки Путіна, тому що у Росії відбуваються економічні проблеми – йдеться про 35 – 40% бюджетного дефіциту. Це, на його думку, створює реальний сценарій розпаду країни.

До слова. Рейтинги підтримки Володимира Путіна в Росії різко падають. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, щоб припинити цей процес, російський аналітичний центр "ВЦИОМ" навіть змінить метод опитування росіян. З травня 2026 року замість телефонних інтерв'ю респондентів була запроваджена "комбінована вибірка". Йдеться про те, що тепер половина опитаних буде відповідати, як і раніше, телефоном. Інша половина респондентів опитуватиметься вдома під час обходу квартир.



Раніше під час телефонних опитувань люди частіше висловлювали роздратування і незадоволення владою. А під час поквартирних обходів фіксується менше негативних відгуків. Після запровадження нового способу опитування рейтинги російської влади покращилися. Лише впродовж тижня рівень схвалення зріс до 66,8 відсотка, а довіри – до 72,1 відсотка.

"Саме тому Путін поїхав до Пекіна – щоб просити про фінансову підтримку. Він готовий продати все, що завгодно. А Китай ставить на те, що США більше зацікавлені у тому, щоб Росія не розвалилася, і будуть вкладатися у це. Пекін у такий спосіб намагається зломити Вашингтон, змушуючи його підтримувати Москву", – відзначив він.

Тому, як вважає екссекретар польської делегації у парламенті НАТО, на сьогодні для Кремля єдина перспектива – заморожувати бойові дії та перетворюватися на Північну Корею.

Що відбувається в Росії?

Видання The Economist пише про те, що ситуація в Росії внаслідок війни в Україні зайшла у глухий кут. Журналісти цитують колишнього високопосадовця російського уряду, який вважає, що війна Росії дійшла до "цугцвангу", коли будь-який хід лише погіршує позицію.

Видання зазначає, що до кінця 2026 року стане відомо, як Кремль відреагує на відродження військових спроможностей України. А також – як Дональд Трамп переживе той факт, що його "передбачення" щодо того, що Київ "не має карт", не здійснилися. Україна, як пише The Economist, наразі має непогані карти, а далі матиме ще кращі.

Також керівник розвідки Естонії Каупо Розін зауважив, що за декілька місяців Путін вже не зможе вести переговори з позиції сили. Оскільки в Росії тривають серйозні економічні, а також суспільні та військові проблеми, то час "діє не на її користь". За словами Розіна, у Кремлі дійшли висновку, що ситуація на фронті складається для них не дуже добре. Тому у Росії вже не чутно розмов про повну перемогу.