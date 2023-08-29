Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби заколоту, – ЗМІ

Кремль вважає, що після загибелі власника вагнерівців Євгена Пригожина існує загроза нового заколоту. Саме тому російський диктатор наказав силовикам працювати над цим.

Зокрема, про це російському виданню The Moscow Times кажуть два близькі до Кремля джерела та неназваний урядовець, який раніше служив у силових структурах. За їхніми даними, танки за менш ніж 200 кілометрів від Москви справили на Путіна "незабутнє враження", пише 24 Канал.

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Що відомо про загрозу нового заколоту в Росії

Співрозмовник видання зазначив, що російські спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати та не допустити "виступів", подібних до тих, які вагнерівці організували наприкінці червня 2023 року.

Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутнє враження на Владіміра Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму,

– пояснили чотири джерела, які близькі до влади.

Також вони пояснили, що Кремль не зможе зберегти ПВК "Вагнера" в нинішньому вигляді. Зокрема, їх розформують.

Путін хоче присяги від вагнерівців

Владімір Путін підписав указ який вимагає від вагнерівців скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати "конституційний лад".

Путін хоче жорсткіше контролювати "Вагнера", щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому,

– заявив науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute Натія Сескуріа.

Проте, ймовірно, знайдуться такі прихильники Пригожина, які не складатимуть присяги. Саме це, на думку Сескуріа, потенційно може створити проблеми для Путіна в довгостроковій перспективі.

Окрім того, політолог Аббас Галлямов пояснив, що, зважаючи на все, загрозу нового заколоту чи змови Путін вважає досить реалістичною.

Коротко про загибель Пригожина