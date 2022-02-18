Путін наказав зібрати резервістів на військові збори
18 лютого 2022 , 22:26Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Очільник Кремля Володимир Путін підписав новий цинічний указ. Відповідно до нього він скликає всіх росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2022 році.
Указ оприлюднили вечері 18 лютого В ньому йдеться про всі правила зборів.
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Закликати у 2022 році громадян Росії у запасі для проходження військових зборів у збройних силах, військах національної гвардії Росії, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки,
– мовиться в указі.
При цьому забезпечити військові збори має уряд Росії та органи виконавчої влади.
Останні заяви Путіна
- Останнім часом очільник Кремля відзначається цинічними заявами щодо України та ситуації на Донбасі. Так, він переконував, що не цікавився новинами про "вторгнення до України".
- Також Путін продовжує вперто наполягати на переговорах України з терористами на окупованих територіях. Мовляв, тоді все одразу вирішать мирно.
- Володимир Путін ще й побідкався, що санкції проти Росії начебто вводитимуть у "будь-якому випадку". Обмеження для країни-агресорки очільник Кремля назвав нібито порушенням міжнародного права.
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