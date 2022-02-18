Путін наказав зібрати резервістів на військові збори

Очільник Кремля Володимир Путін підписав новий цинічний указ. Відповідно до нього він скликає всіх росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2022 році.

Указ оприлюднили вечері 18 лютого В ньому йдеться про всі правила зборів.

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Закликати у 2022 році громадян Росії у запасі для проходження військових зборів у збройних силах, військах національної гвардії Росії, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки,

– мовиться в указі.

При цьому забезпечити військові збори має уряд Росії та органи виконавчої влади.

Останні заяви Путіна

Останнім часом очільник Кремля відзначається цинічними заявами щодо України та ситуації на Донбасі. Так, він переконував, що не цікавився новинами про "вторгнення до України".

Також Путін продовжує вперто наполягати на переговорах України з терористами на окупованих територіях. Мовляв, тоді все одразу вирішать мирно.

Володимир Путін ще й побідкався, що санкції проти Росії начебто вводитимуть у "будь-якому випадку". Обмеження для країни-агресорки очільник Кремля назвав нібито порушенням міжнародного права.

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