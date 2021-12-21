Путін намагається легалізувати агресію Росії щодо України

Кремль продовжує активно створювати "інформаційне підґрунтя для воєнного вторгнення в Україну". Російський міністр оборони поскаржився Путіну на 120 американських найманців, які нібито готують провокацію на Донбасі.

Володимир Путін поскаржився Сергію Шойгу, що американці нібито збираються озброїти Україну гіперзвуковими ракетами. Це той вид зброї, який існує лише в путінській уяві.

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Треба розуміти, що лише для українців та решти цивілізованого світу слова Путіна видаються маячнею. Однак коли вона потрапляє з кремлівських кабінетів у російський телевізор, то у такий спосіб агресію легалізують в головах росіян.

Легалізація агресії щодо України

Адже у версії Кремля вторгнення в Україну у жодному разі не буде агресією, а лише "самозахистом". Мовляв, російська армія змушена буде перейти кордони, щоб "запобігти катастрофі" й "навести в Україні лад". Як це вже було у випадку з Грузією 2008 року.



Володимир Путін намагається легалізувати агресію щодо України / Фото Getty Images

Офіційна Москва, фактично, готує підґрунтя своєму вторгненню, а потому вони розповідатимуть усім, що розбомбили пів України виключно з благими намірами – щоби не дати міфічним американським найманцям застосувати на Донбасі хімічну зброю.

Путін також заявив, що американці намагаються наздогнати Росію в створенні гіперзвукової зброї. І випробовувати її нібито будуть в Україні, яку потім тією зброєю планують озброїти.

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Російська верхівка настільки збожеволіла, що дійсно готується піти на Україну повномасштабною війною. А решта світу мовчки за цим спостерігатиме й висловлюватиме "глибоке занепокоєння" і грозитиметься Путіну черговими санкціями.

Українські партизани

Однак нам потрібне не це і не запевнення у "гарантіях безпеки", а реальна зброя. Озброєння Україні потрібне саме зараз, а не коли Путін візьметься наводити порядок на окупованих територіях та винищувати цивільних українців, які можуть піти в партизани.

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Ідею з партизанами обговорюють в Білому домі. Адміністрація Джо Байдена влаштовує офіційні наради, щоб з’ясувати, як законно підтримати українських партизанів зброєю.



Ідею з партизанами обговорюють в Білому домі / Фото Getty Images

Для цього американці вивчають досвід афганських і сирійських повстанців, які чинили спротив Радянському Союзу. Мовляв, на Україну нападає та сама російсько-радянська армія, тож методи партизанського спротиву їй будуть з боку українців подібні на афганські та сирійські.

Білому дому хочеться сказати, щоб подумали краще про українську регулярну армію, яку можна просто зараз додатково озброїти. Якщо ж Україні дати Stringer в достатній кількості для протидії російській авіації, то Росія сама відмовиться йти на нас війною.