Путін наслідує Гітлера, бо дуже точно копіює Третій Рейх, – Гудков

Росіяни можуть не чинити опір режиму, а намагатися стати його частиною. Кремль на це також сподівається.

Про це для 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Ми з вами кажемо, що всі тирани помирають після протестів. На жаль, ні. Якщо у народу немає волі до спротиву, репресивна система може утримувати країну", – сказав Гудков.

Путін боїться лише за себе

Політик не погодився, що російський президент Владімір Путін наслідує Йосипа Сталіна. На думку Гудкова, для Путіна прикладом для наслідування є Гітлер.

Він дуже точно копіює Третій Рейх. Для Путіна немає значення кількість вбитих. Для нього це просто матеріал. Він боїться втратити своє життя. Путін може відправити на інший світ сотні мільйонів, якщо розв'яже ядерну війну, – сказав Гудков.

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