Так само приречений на поразку: Путін наслідує Гітлера навіть в деталях
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
13 березня 1938 року Німеччина, якою тоді керував Адольф Гітлер, здійснила аншлюс Австрії. Через 85 років дії фюрера повторює кремлівський диктатор Владімір Путін.
Хоч Росія та сам Путін використовують у своїй пропаганді щодо України терміни "нацизм" та "неонацизм", факт залишається фактом – кремлівський диктатор копіює дії Гітлера. Тож він так само приречений на поразку.
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Як Путін наслідує Гітлера
У Центрі стратегічних комунікацій відзначили, що і Путін, і Гітлер марили "возз'єднанням розділеного кордонами народу", всупереч міжнародному праву та всім угодам. Тільки Гітлер хотів об'єднати німців, а Путін хоче повернути під контроль Росії народи, які вважає "братніми".
Обидва диктатори порушили суверенітет сусідньої країни, ввівши війська на її територію та імітували волевиявлення на окупованих територіях (псевдореферендум в Криму в 2014 чи в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях у 2022).
І в Путіна, і в Гітлера знайшлися колаборанти, які почали віддано служити диктаторам.
У найкращих традиціях Гітлера, Путін втягнув у війну населення тимчасово окупованих територій, що призвело до численних жертв.
Як і аншлюс Австрії, незаконна анексія Криму та частин чотирьох областей материкової України не буде довговічною. Міжнародний лад і справедливість невдовзі будуть відновлені,
– відзначили в Центрі стратегічних комунікацій.
Однак і це далеко не все
Путін активно послуговується не тільки методичками Гітлера, але й використовує ті самі наративи у своїх промовах, що колись німецький диктатор. Наприклад, багато схожих моментів є в промові Гітлера 1 вересня 1939 року, коли Німеччина почала війну проти Польщі, та в промові Путіна 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Найперше, обоє диктатори говорили про те, що вони нібито все намагалися вирішити мирно, однак не вийшло. Обоє заперечували факт, що намагаються нав'язати щось силою іншим країнам.
Гітлер стверджував, що у нього немає жодних інтересів у Західній Європі, хоча туди він також ввів війська, а Путін переконував, що не збирається окуповувати Україну.
Вторгнення до Польщі Гітлер виправдовував"гнобленням німців", а Путін аргументував війну в Україні "захистом мешканців Донбасу", які буцімто потерпали від українських обстрілів 8 років.
Ну і насамкінець, обоє заявляли, що не воюватимуть проти цивільних й атакуватимуть виключно військові об'єкти. Що Гітлер здійснював геноцид, що Путін зараз коїть те саме.