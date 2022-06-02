Путін навмисно провокує голод у світі, – очільниця Єврокомісії

Росія навмисне блокує українські порти та не дозволяє вивозити зерно. Такич чином Володимир Путін провокує настання голоду у світі.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час форуму GLOBSEC-2022 у Братиславі. Вона зазначила, що Брюссель робить все можливе, аби допомогти експортувати зерно і доправити його на зовнішні ринки.

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Путін навмисне блокує поставки зерна для всього світу

Путін блокує експорт зерна через Чорне море. Жахливо бачити, що Путін навмисно блокує поставки зерна для світу. 50 відсотків Всесвітньої продовольчої програми припадає на українське зерно. Нам це зерно дуже необхідне,

– зазначила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн впевнена, що Путін проводить власну війну і абсолютно не відчуває відповідальності за те, що його дії можуть спровокувати світовий голод. Російський президент абсолютно свідомо бомбардує українські зерносховища.

В Україні заблоковано 20 мільйонів тонн зерна

Наразі в Україні заблоковано близько 20 мільйонів тонн зерна. Для того, аби його постачати суходолом, у Євросоюзі створили спеціальні коридори. Завдання – дуже складне, проте його виконати необхідно.

Близько двох третин території України становить чорнозем – один із найродючіших ґрунтів у світі. Це є символом українського прапора, що символізує жовте поле пшениці під блакитним небом,

– пояснила фон дер Ляєн.

Тим часом Ірландія визнала геноцидом вторгнення Росії в Україну

Щоб розблокувати порти, потрібні гарантії, – Кулеба

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав: аби розблокувати українські порти необхідні військові гарантії того, що Росія не скористається шансом напасти на Одесу. Міністр вважає, для цього необхідна присутність тих країн, які готові взяти участь в цій операції.

Блокада українського зерна: останні новини

В Офісі Президента наголошують, що вирішувати продовольчу кризу потрібно якнайшвидше. За словами Андрія Єрмака, цьому можуть зарадити залучення військових конвоїв країн-партнерів.

Москва, блокуючи українські порти, прагне світової дестабілізації, найбільше від таких дій постраждають країни Африки.

Тим часом росіяни масово вивозять крадене зерно з української території в окупований Крим. На дорогах помітили цілі колони вантажівок.

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