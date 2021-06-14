Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"

Президент Росії Володимир Путін назвав НАТО пережитком холодної війни. Він заявив, що йому незрозуміло, "навіщо Альянс існує сьогодні".

Путін "не розуміє" сенсу НАТО

Раніше Альянс мали трансформувати. Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

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Що стосується НАТО, я вже багато разів говорив – це рудимент холодної війни. НАТО народилася в епоху холодної війни, але навіщо вона існує сьогодні – не дуже зрозуміло. Був момент, коли говорили про те, що ця організація трансформується, тепер вже якось про це призабули,

– сказав Путін.

Він пояснив, що для Росії Альянс – військова організація і союзники США.

Росія проти вступу України в Альянс

Путін казав, що, мовляв, половина українців виступає проти приєднання держави до НАТО.

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила, що у разі, якщо Україна приєднається до НАТО, то їй загрожує "масштабна ескалація".

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для мешканців терористичних організацій на Донбасі такий розвиток подій, тобто вступ України в НАТО, є неприпустимим.