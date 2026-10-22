Не їхня територія та генетично один народ, – Путін знову зазіхнув на Україну й українців

Володимир Путін назвав "недоречною" заяву президента України Володимира Зеленського про готовність змиритися з втратою частини територій заради досягнення миру. Він вкотре заявив, що окуповані українські землі нібито є "історично російськими".

Про це російський диктатор заявив під час спілкування із журналістами.

Що Путін сказав про територіальні поступки України?

Володимир Путін назвав недоречною заяву Зеленського про готовність змиритися з втратою територій заради миру.

Моє ставлення до цього таке: це не їхня територія, це територія, яка історично належить Росії,

– заявив російський диктатор.

Путін також згадав про голосування, які Росія організувала на окупованих українських територіях. Він стверджує, що місцеві жителі нібито спочатку проголосували за державну незалежність, а згодом – за приєднання до Росії.

Зауважимо! Ці так звані референдуми відбувалися в умовах російської окупації та не визнаються Україною й більшістю міжнародної спільноти. Вони не дають Росії законних підстав привласнювати українські території.

Тож говорити про якісь територіальні втрати, як на мене, недоречно,

– наголосив Путін.

Російський диктатор також заявив, що Москва нібито від самого початку війни намагалася допомогти домовитися між Києвом і південним сходом України. Українська влада відмовлялася від таких домовленостей, а згодом не виконувала Мінські угоди.

Путін знову використав ці твердження, щоб виправдати російську агресію проти України. Однак саме Росія у 2014 році окупувала Крим і розпочала збройну агресію на Донбасі, а 24 лютого 2022 року розгорнула повномасштабне вторгнення.

Від перших днів, ще у 2014 році, ми вже говорили: "Допоможімо вам досягти домовленості з південним сходом тодішньої України". Ні. Гарматами, авіацією – проти мирного населення. Вони фактично розв'язали війну. Потім були Мінські угоди. Ми завжди прагнули, щоб вони могли домовитися з тією частиною України, яка не погоджувалася з державним переворотом. Ні, вони відмовилися це робити,

– заявив Путін.

Крім того, він заявив, що українці та росіяни нібито є одним народом.

Ми й зараз готові домовлятися та шукати розв’язання цієї важкої, непростої ситуації. Адже це дуже близький нам народ, розумієте? Ну що тут говорити? Останні генетичні дослідження показують, що насправді це один народ – росіяни й українці,

– сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова відновити тристоронні контакти з Україною та США. За його словами, сторони мають обговорити гарантування безпеки України та Росії після досягнення мирних домовленостей.