Порівняв з ковбасою: Путін назвав дві умови, за яких Росії не буде

Владімір Путін і слово суверенітет в одному реченні – вже звучить смішно. Так, президент Росії на з'їзді партії "Єдіная Расія" вирішив заговорити за яких обставин країни-агресорки не буде.

Він 17 грудня виступав під час з'їзду партії "Єдіная Расія". Президент країни-агресорки вирішив заговорити про суверенність та самодостатність країни-агресорки.

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Заговорив про ковбасу

Росія не може, як деякі країни, в обмін на ковбасу віддати свій суверенітет. Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати, і дітям нашим покарати: Росія або буде суверенною самодостатньою державою, або взагалі не буде. Це дуже важлива річ, яка завжди має бути в нас у голові та серці,

– заявив Путін.

Підозрюємо, що він у своїй промові мав на увазі ту ж Білорусь, яка за російські дотації практично позбулася суверенності. Так, нею досі керує самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко. Але щойно він відійде від справ, Росія може цілком і повністю загарбати собі територію країни, зробивши її черговою республікою.

Водночас слід розуміти, що Владімір Путін неабияк панікує. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України має вплив на суспільство країни-агресорки. У регіонах, звідки найактивніше зганяють чоловіків на фронт, усе більше тих, хто невдоволений діями нинішньої влади. Ще торік активно обговорювалося відділення низки регіонів, щоб стати незалежними та позбутися негативного впливу Кремля.

На з'їзді підтримали самовисування Путіна

Також під час з'їзду партії "Єдіная Расія" висування Владіміра Путіна на "виборах" президента у 2024 році підтримали. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, відповідне рішення було одноголосним. Сам президент країни-агресорки висловив подяку за "послідовну підтримку" та запевнив, що вона важлива.

Звернімо увагу також на іншу частину його промови. У ній він запевнив, що "масштаб історичних завдань, що стоять перед Росією, вимагають згуртування зусиль усіх патріотичних сил".

Владімір Путін поставив улюблену платівку про те, що Росія "повинна бути сильною". Мовляв, країна ухвалюватиме всі рішення самостійно, "без чужих підказок з-за кордону". Ясна річ, не минулося без звинувачень у бік Заходу.