Путін заявив, що "успіх" у війні проти України є "головною умовою розвитку" Росії

Російський диктатор Путін заявив, що успіх його армії у війні проти України – "головна умова подальшого розвитку Росії". Зокрема, російська влада планує "зміцнювати економічну базу".

Економічна політика нібито має допомогти Росії виграти війну та "успішно завершити "сво"". Цими мареннями Путін поділився зі своїм урядом у понеділок, 26 серпня, передає 24 Канал.

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Економіка Росії "продовжує зростати добрими темпами"

Таким шляхом Росія планує "розвиватися" найближчі 6 років.

На "успішне завершення спеціальної військової операції", у тому числі "зміцнення економічної бази" для потреб армії, має бути націлена економічна політика уряду протягом найближчих шести років,

– цитують Путіна росЗМІ.

Він заявив, що реалізуючи свої цинічні плани, російська влада буде спиратися на стан справ в економіці, бо "саме індустріальний, торговий, логістичний, фінансовий потенціал визначає ресурсні, бюджетні можливості держави, формує кошти, які виділяються на ключові, системно значущі завдання".

Російський диктатор до того ж ще й запевнив, що наразі економіка Росії нібито "продовжує зростати добрими темпами". За його даними, за перші шість місяців 2024 року ВВП нібито зріс на 4,6%, промислове виробництво – 4,4%, а обробні галузі, зокрема, оборонно-промисловий комплекс, – 8%.

"Доходи бюджету збільшилися більш ніж на третину, а підприємства, трудові колективи працюють стабільно та ритмічно", – продовжував марити Путін на зустрічі з урядом.

А ще диктатор заявив, що "потрібно посилити позитивні тенденції в реальному секторі" та зміцнювати "інфраструктурний каркас" Росії.

Усі ці марення Владімір Путін видав на тлі поразок російської армії на війні в Україні. Так, днями українські війська пішли у наступ на Харківщині, відтіснивши ворожу армію, а також тривають бойові дії на території Росії. Тим часом російський диктатор поводиться так, нібито нічого не відбувається у Курській області. А в Офісі президента, до слова, зауважили, що невдовзі Путін "просто зникне".