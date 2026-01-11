Росія може втратити єдину перевагу на фронті, – аналітик сказав, які ілюзії керують Путіним

У 2025 році у Володимира Путіна склалася ілюзія, що йому потрібно тиснути з останніх сил на фронті та під час перемовин, адже імовірна перемога Росії зовсім близько. Проте з об'єктивного погляду ситуація виглядає кардинально іншою.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, наголосивши, що Путін і надалі гнатиме російську армію вперед попри всі об'єктивні чинники. Однак він вважає, що плани Кремля рано чи пізно зазнають поразки.

Чому російська армія має погані перспективи?

Матвєєв наголосив, якщо поглянути на увесь хід війни у 2025 році, складається враження, що у російської армії не вийде дотиснути, тому що якби так було можливо, то вона б вже дотиснула українське військо.

Водночас деякі фактори демонструють досить погані перспективи для російської армії. Попри те, що Росія має багато особового складу, продовжує багато набирати людей для свого війська, вона й зазнає великих втрат,

– підкреслив він.

Велику роль у цьому сенсі, за його словами, відіграють дрони, адже у 2025 році у 2 чи у 2,5 раза зросли втрати російської піхоти від українських безпілотників.

"Якщо припустити, що у 2026 році вони також зростатимуть, то українська армія вийде на стабільну поразку російської піхоти у більшій кількості, ніж надходить новобранців на фронт. Це означає, що російська армія почне зменшуватись", – наголосив військовий аналітик.

Зверніть увагу! Експолковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що через великі втрати у росіян невдовзі вичерпається ресурс в'язнів та представників нацменшин, яких вона надсилає на фронт. Коли молоді люди з російської еліти "все частіше вирушатимуть на передову", на його думку, олігархи почнуть "серйозно ставити питання про доцільність цієї війни".

Російська армія вже не змогла далі нарощувати чисельність з кінця осені – початку зими 2025-го. І кількість угруповання, як зауважив він, залишалась стабільною у районі 700 тисяч осіб.

"Якщо російське військо почне ще зменшуватись, то тоді Росія може втратити єдину перевагу на фронті, якою вона користується всі ці роки. Це перевага у чисельності, коли можна послати натовп піхоти у бій навіть шляхом розбивки його на малі піхотні групи по 2 – 3 особи", – пояснив Матвєєв.

На що Путін робить ставку у війні?

Тому що 2025 рік, попри те, що став роком активного застосування малих піхотних груп та тактики інфільтрації, приніс, на його думку, російській армії найбільші втрати за весь час з початку повномасштабного вторгнення.

Використовуючи таку тактику, не вдасться, за словами військового аналітика, зберегти військо – все одно буде гинути дуже багато солдатів. І в певний момент перевага, яку мала Росія, стане недоступною. Адже якщо продовжувати атакувати, солдати зовсім закінчаться.

Водночас Володимир Путін робить ставку на те, що українська армія ось-ось розвалиться, але це не так, з погляду на розвиток виробництва власної зброї в Україні, потужні удари по російських інфраструктурних об'єктах та дії на фронті, зокрема у Куп'янську,

– відзначив Ян Матвєєв.

Тому Путін, як наголосив військовий аналітик, робить помилковий висновок, що треба тиснути далі, все більше дратуючи Дональда Трампа, адже не бажає укладати мирну угоду. Проте розрахунок очільника Кремля ґрунтується лише на його уявленнях, а не на об'єктивній реальності.

Які втрати зазнає Росія у війні в Україні?