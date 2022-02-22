Путін не дасть нам спокою: варіантів лише два

Сталін був мовознавець. Великий вчений. Цей маленький поц – геній історичних наук. Вчорашній чудовий екскурс в українське минуле – не для людей зі слабкими нервами.

І точно не для тих, хто трохи розуміється на питанні. Любителям СРСР мало сподобатися. Цілком у тренді.

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Путін ненавидить Україну

У його ненависті до нас є багато особистого. Саме особистої ворожості, образи, бажання помститися. Це те, що називається: так ненавиджу, що їсти не можу.

Не дасть він нам спокою. Той випадок, коли варіантів лише два: чи він нас закопає, чи ми його.

І ще один аспект: він повернутий на НАТО. Він його боїться. Я, слухаючи його, був певен, що ще трохи – і він оголосить війну Альянсу. Але для сублімації він вирішив відп*здти нас.

На місці НАТО я зараз або прийняв би нас до лав у терміновому порядку, або оголосив би Україну партнером. Ми одразу попросили б допомоги, впустили війська Альянсу на свою територію, і нехай цей недоімператор вважає час підльоту до свого бункеру від Харкова та Сум. Гарний був би варіант.

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Путін ненавидить Україну / Фото Getty Images

Розв'язання питання

НАТО та ЄС – і все, питання вирішене. І кремлівський доглядач може захлинутися своєю отрутою, а нічого вже не зробить.

Але зрозуміло, що для такого рішення потрібно мати яйця та розуміння, що якщо крокодилу не відстрілити голову відразу, то коли він учепиться тобі в ногу, то пити боржомі буде вже пізно.

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