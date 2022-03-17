Путін не хоче миру, для припинення війни можливо потрібні нові санкції, – прем'єр-міністр Італії
Джерело:ANSA.it
Володимир Путін насправді не хоче миру. Тож для припинення війни в Україні можуть знадобитися додаткові санкції проти країни-агресора.
Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Він зазначив, що сьогодні всі шукають миру, але Путін цього не хоче.
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За його словами, введені проти Росії санкції позначаються і на самій Італії, але уряд готовий до їхнього посилення.
Ця ситуація призвела до перебоїв у постачанні багатьох речей, бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, продуктів харчування.
Але уряд переконаний, що ці санкції правильні і можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни. Він готовий і працює, щоб допомогти підприємствам та сім'ям,
– додав Драгі.
Нагадаємо, італійський уряд вирішив допомогти Україні відбудувати драматичний театр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.