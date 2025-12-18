Путін не хоче закінчувати війну, але його економіка не спроможна продовжувати, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Водночас, за словами президента, російська економіка не дозволяє країні-агресорці продовжувати бойові дії.

Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Чи може Путін продовжувати війну?

Володимир Зеленський пояснив, що сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для України.

Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжувати,

– зазначив президент.

За його словами, здатність Росії продовжувати війну значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів України, насамперед від санкційного та дипломатичного тиску.

Зеленський також повідомив, що американські партнери наразі заявляють про нібито готовність Путіна до завершення війни як публічно, так і в непублічних контактах. Президент нагадав, що Україна підтримує ініціативи США, однак погоджується не з усіма аспектами можливих домовленостей.

Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього,

– додав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, якщо санкції реально працюватимуть, а Сполучені Штати діятимуть чесно й відкрито, можливості Росії продовжувати війну будуть обмежені. У разі спроб Путіна загальмувати нинішню дипломатичну активність, яка є найінтенсивнішою за останній час, США мають посилити тиск на Росію.