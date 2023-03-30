Постійні перестановки в армії Росії: ексагент ФСБ пояснив, чому Путін ніколи нікого не карає

Президент Росії Владімір Путін не хоче показово карати російських генералів за невдачі в Україні, адже це означатиме, що російська армія програє. Російський диктатор уникає відповідальності за поразки підлеглих.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив колишній розвідник КДБ та ФСБ Росії Сергій Жирнов. Він додав, що схожа історія була з вибухом на Кримському мосту, коли теж нікого не покарали.

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Якщо покарає, то визнає поразки

За його словами, Путін нікого не звільняє та не крає, бо означатиме, що все йде не за планом. Це його улюблена фраза, яку він використовує, описуючи перебіг так званої "СВО" – російського вторгнення в Україну.

Путін цього не робить, адже тоді це означатиме, що росіяни програють. А як вони можуть програвати, якщо вони "виграють",

– наголосив Жирнов.

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Він також додав, що схожа ситуація була, коли стався вибух на Керченському мосту. Його охороною займається ФСБ, МВС, Росгвардія і воєнізована охорона залізничного транспорту. Напередодні інспектувати "безпеку" в Криму приїздив секретар російського радбезу Ніколай Патрушев. Всі ці заходи не завадили Керченському мосту обвалитись, але Путін однаково нікого не покарав.

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Жирнов розповів, що до війни росіяни неодноразово хизувались, що у них 80% вищого командного складу у збройних силах мають військовий досвід, а в сухопутних війська – усі 100%: "Розпочалось вторгнення і всі побачили, чого вартий цей військовий досвід".

За його словами, весь "досвід" російських генералів ґрунтувався на війні в Чечні та Сирії. Але там російська армія протистояла бойовикам та повстанцям.

"Війну в Афганістані вони з позором програли після 10 років спроб. Остання війна, яку Росія "виграла" – Друга світова війна, але й тут це сталось завдяки величезним людським жертвам та з допомогою американського ленд-лізу. Якби не це, навряд СРСР був би серед переможців", – зазначив Жирнов.

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