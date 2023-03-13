Скандальна заява Захарової: чому Путін не може закрити рота всій Росії

Інститут вивчення війни 12 березня написав, що президент Росії Владімір Путін втратив контроль над інформаційним простором у країні. Росія докладає величезних зусиль, аби контролювати телебачення, однак інтернет-простір їм підпорядкувати не вдається.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що про втрату повного контролю над медійним простором в Росії не мовиться, однак є важливі сегменти, що досі озвучують незручну для Кремля інформацію.

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Висновки про неконтрольованість російського інфопростору Інститут вивчення війни зробив зі спічу речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. На нещодавньому форумі з так званими російськими журналістами, піарниками, бізнесменами вона фактично підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля зараз точиться боротьба.

Кремль контролює лише телебачення

Ступак зауважив, що в Росії є певні сфери в загальному інформаційному просторі, які Кремль не може контролювати взагалі, хоча телебачення там цілком підпорядковується Путіну.

Завдання щотижнево нарізається президентом Росії. Щотижнево проводяться наради у керівника адміністрації президента Алєксєя Громова,

– повідомив Ступак.

На ці зібрання з'їжджаються 5 – 6 керівників найбільших російських каналів, вони отримують завдання. Крім того, окремо з адміністрації президента отримують завдання пресслужби силових органів. Мовиться про те, як висвітлювати, в якому ракурсі, а що не висвітлювати взагалі.

В російському ФСБ є центр інформаційної безпеки, який особисто контролює інформаційний простір, повідомив колишній співробітник СБУ. Є темники, що контролюють наративи проти НАТО, проти України, окремо – глорифікацію всіх вчинків російських солдатів в Україні.

Ступак про інформаційний простір Росії: дивитись відео

Інтернет поза контролем

Натомість інтернет, зокрема телеграм, в Росії проконтролювати не можуть, підкреслив експерт. Там виникає проблема з так званими російськими військкорами. Вони, назбиравши велику аудиторію — 700 тисяч, подекуди і мільйон підписників, дозволяють собі казати речі не надто приємні для російської влади.

Якщо вони критикують Кремль, роблять це патріотично: "недостатньо снарядів, як так, ми підтримуємо війну, а війна відбувається не так, як повинна була бути",

– зауважив Ступак.

Через це у Кремля виникає певна дискусія: "Що робити з такими військкорами?". З одного боку – вони нібито роблять правильну роботу, висвітлюють війну, агітують за неї, повністю її підтримують, з іншого боку – вони її критикують.

Дилема Кремля

На перший погляд, здавалося б проти таких медіа в Росії мають застосувати статтю Кримінального кодексу про дискредитацію збройних сил Росії, сказав Ступак. Однак виникає дилема, якщо це буде зроблено, то Росія налаштує проти себе всіх військкорів, вони можуть почати неправильно щось висвітлювати, робити заклики до підписників тощо.

Тобто, що далі буде, російська влада ще не вирішила. Я вважаю, що саме в цьому сегменті є проблема неконтрольованості,

– підкреслив мовець.

Він додав, що також в Росії є проукраїнські телеграм-канали, які показують російських зниклих, вбитих та поранених. Це Кремлю не подобається, але з цим важко боротися.

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